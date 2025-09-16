Quantcast
Ολυμπιακός: Τα σχέδια του Μεντιλίμπαρ για Πάφο και η… μέρα του Ροντινέι - Real.gr
Ολυμπιακός: Τα σχέδια του Μεντιλίμπαρ για Πάφο και η… μέρα του Ροντινέι

13:13, 16/09/2025
Ολυμπιακός: Τα σχέδια του Μεντιλίμπαρ για Πάφο και η… μέρα του Ροντινέι

Τα πλάνα του για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League με την Πάφο την Τετάρτη (17/9, 19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει καταλήξει σε κάποιες αλλαγές που θα κάνει στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό, κάποιες αναγκαστικές, κάποιες άλλες λόγω τακτικής.

Ο Πασχαλάκης ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, λόγω της τιμωρίας του Τζολάκη, ενώ στην άμυνα θα επιστρέψει ο Πιρόλα δίπλα στον Ρέτσο. Στα χαφ αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντάνι Γκαρθία, με παρτενέρ τον Έσε, αν και δεν αποκλείεται να παίξει ο Νασιμέντο.

Η απουσία του Ζέλσον Μάρτινς στα εξτρέμ δημιουργεί ένα θέμα στους ερυθρόλευκους, με τον Στρεφέτσα να παίζει στο ένα άκρο και πιθανότατα τον Ροντινέι (αν προπονηθεί σήμερα, θα είναι διαθέσιμος) στο άλλο, με τον Κοστίνια να παίζει μπακ. Κι αυτό γιατί ο Ποντένσε δεν είναι ακόμα σε θέση να ξεκινήσει βασικός.

Στις επιλογές βρίσκεται και ο νεαρός Πνευμονίδης. Ακόμα και η επιλογή να πάει ο Τσικίνιο στα άκρα περνά από το μυαλό του Μεντιλίμπαρ, με τον Νασιμέντο να παίζει πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Σίγουρα χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή θα πάρει και ο Ταρέμι, ο οποίος έδειξε την κλάση του στο ματς με τον Πανσερραϊκό, ενώ η εμπειρία του σε ματς Champions League είναι ανεκτίμητη. Εξάλλου, ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι διαθέσιμος ακόμα, έχοντας μείνει 50 μέρες εκτός δράσης, αλλά η επιστροφή του θα δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα.

