Ολυμπιακός: Τα σενάρια πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League - Real.gr

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και πλέον έχει μπει για τα καλά στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Με τη δεύτερη σερί νίκη του στη League Phase, ο Ολυμπιακός έφθασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται πιθανότατα άλλους τρεις για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα της τελικής βαθμολογίας, ώστε να πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ.

Την περασμένη σεζόν, η Κλαμπ Μπριζ είχε τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, ως 24η της League Phase και κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι θα ψάξει και ο Ολυμπιακός, με ένα “διπλό” στην έδρα του Άγιαξ να του δίνει τη “χρυσή” πρόκριση για τα νοκ άουτ.

Υπάρχει όμως ακόμη και σενάριο με 9 βαθμούς που φέρνει τους Πειραιώτες στην καλύτερη 24άδα της διοργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, χρειάζεται ένας απίθανος συνδυασμός αποτελεσμάτων.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr