Ολυμπιακός: Τελευταία κίνηση για τον Αντίνο - Real.gr

Πρόκειται για την τρίτη και υψηλότερη προσφορά των «ερυθρολεύκων», που θέλουν να κάνουν δικό τους τον 19χρονο εξτρέμ και βάλουν ένα τέλος σε αυτό το μεταγραφικό σίριαλ.
Η νέα πρόταση των Πειραιωτών φέρεται να ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ένα ποσοστό μεταπώλησης στην ομάδα της Αργεντινής. Αλλά αυτή τη φορά έχει βάλει κι ένα χρονικό όριο, καθώς δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο.
Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς η ήττα από τη Βελέζ τα ξημερώματα, ματς στο οποίο αγωνίστηκε βασικός ο Αντίνο, την έχει φέρει στον πάτο της βαθμολογίας της Clausura. Η πίεση είναι μεγάλη και στη διοίκηση υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την υπόθεση πώλησης του νεαρού παίκτη.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για άλλα τερτίπια και γι’ αυτό η νέα πρόταση που κατέθεσε είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις των Αργεντινών και ζητά άμεσα μια απάντηση. Εξάλλου, ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να έρθει στην Ευρώπη και τους «ερυθρόλευκους» και τα έχει βρει μαζί τους για το συμβόλαιό του.
ΠΗΓΗ: filathlos.gr