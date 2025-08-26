Ολυμπιακός: Τελευταία κίνηση για τον Αντίνο - Real.gr

Μια ακόμα προσπάθεια για να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέθεσε πρόταση στη Γοδόι Κρουζ.

Πρόκειται για την τρίτη και υψηλότερη προσφορά των «ερυθρολεύκων», που θέλουν να κάνουν δικό τους τον 19χρονο εξτρέμ και βάλουν ένα τέλος σε αυτό το μεταγραφικό σίριαλ.

Η νέα πρόταση των Πειραιωτών φέρεται να ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ένα ποσοστό μεταπώλησης στην ομάδα της Αργεντινής. Αλλά αυτή τη φορά έχει βάλει κι ένα χρονικό όριο, καθώς δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο.

Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς η ήττα από τη Βελέζ τα ξημερώματα, ματς στο οποίο αγωνίστηκε βασικός ο Αντίνο, την έχει φέρει στον πάτο της βαθμολογίας της Clausura. Η πίεση είναι μεγάλη και στη διοίκηση υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την υπόθεση πώλησης του νεαρού παίκτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για άλλα τερτίπια και γι’ αυτό η νέα πρόταση που κατέθεσε είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις των Αργεντινών και ζητά άμεσα μια απάντηση. Εξάλλου, ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να έρθει στην Ευρώπη και τους «ερυθρόλευκους» και τα έχει βρει μαζί τους για το συμβόλαιό του.

