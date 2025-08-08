Ολυμπιακός: Τελευταίο τεστ με… απουσίες αλλά και μια επιστροφή - Real.gr

Ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους στη συνέχεια της προετοιμασίας του (17.00, COSMOTE SPORT 1) κόντρα στην Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να μοιράσει το χρόνο στους ποδοσφαιριστές του όπως άλλωτσε έχει κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Βάσκος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τον Ζουλιάν Μπιανκόν, που στη χθεσινή προπόνηση αντιμετώπισε ένα ζήτημα στο γόνατο. Αμφότεροι υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις πάντως και δεν υπάρχει κάτι σοβαρό.

Από την άλλη, οι φίλοι του Ολυμπιακού ενδεχομένως να δουν και πάλι τον Σαντιάγκο Έσε να αγωνίζεται. Ο Αργεντινός μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να πάρει κάποια λεπτά.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δει την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του και στα προηγούμενα φιλικά, με τους ερυθρόλευκους να παραμένουν αήττητοι με 4 νίκες και μία ισοπαλία.

Μετά το φιλικό με την Αλ Τααβόν, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γερμανία για να δώσει έναν ακόμη αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια ακολουθούν δύο ακόμη δυνατές αναμετρήσεις με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).