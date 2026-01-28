Ολυμπιακός: «Τελικός» κόντρα στον Άγιαξ για την πρόκριση στην 24άδα του Champions League - Real.gr

Η τελευταία ζαριά του Ολυμπιακού στη League Phase του εφετινού Champions League θα παιχθεί το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ.

Ο Αίαντας της Ολλανδίας θα υποδεχτεί τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα στην παρούσα φάση, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, που θα αγωνιστούν για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για συνέχεια στη διοργάνωση.

Με μόνο ένα παιχνίδι να απομένει, το διακύβευμα είναι σαφές: ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, ενώ οι φιλοξενούμενοι μπορούν να εδραιώσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν τη θέση τους ενόψει του επόμενου γύρου.

Ο Άγιαξ πηγαίνει σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα έχοντας περάσει μια δύσκολη σεζόν στο Champions League και καταλαμβάνοντας την 32η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, πέντε ήττες).

Στατιστικά, η πορεία του έχει υπονομευτεί από την αμυντική του ευθραυστότητα, με την ολλανδική ομάδα να δέχεται 19 γκολ σε επτά αγώνες, κατά μέσο όρο 2,72 ανά παιχνίδι, ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της ούτε μία φορά.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως εντός έδρας δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό, μια ανησυχητική τάση ενόψει ενός αγώνα που απαιτεί το μέγιστο των πόντων.

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16.

Ο Ολυμπιακός έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, χάνοντας μόνο έναν από τους τελευταίους έξι αγώνες του σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον ολλανδικών αντιπάλων, ενώ έχει καταγράψει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Βάουτ Βέγκχορστ, ενώ ο Στίβεν Μπερχούις προπονήθηκε αλλά η κατάστασή του αποτελεί ερωτηματικό.

Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σκόραρε το μοναδικό γκολ στη νίκη του περασμένου Σαββατοκύριακου επί του Βόλου, σε αντίθεση με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Ο Ντάνι Γκαρθία και ο Μεχντί Ταρέμι περπατούν σε τεντωμένο σκοινί, καθώς μια ακόμη κίτρινη κάρτα τους αποκλείει από τον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League. Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΑΓΙΑΞ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μόκιο, Κλάασεν, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.