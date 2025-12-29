Ολυμπιακός: Τέλος κι επίσημα ο Λι, συνεχίζει στην Εφές - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ - Real.gr

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σέιμπεν Λι, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό παίκτη.

Μάλιστα, ο 26χρονος γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές.

Σε 11 αγώνες στη φετινή EuroLeague ο Αμερικανός είχε 3.4 πόντους (44.4% δίποντο, 36.4% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.4 ασίστ ανά 11:24.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Olympiacos BC announces the termination of its cooperation with Saben Lee. 🙏🏽 Saben, thank you for your contribution to the team, and we wish you every success in the next chapter of your career. 💻 https://t.co/xYkGB65fuI#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 29, 2025

