Ολυμπιακός: Τετ α τετ Μεντιλίμπαρ-Ελ Κααμπί - Real.gr

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μοιάζει σκιά του εαυτού του από τη στιγμή που επέστρεψε από το Copa Africa. Ιδίως στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν… αόρατος και γι’ αυτό έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.

Ο Μαροκινός άσος είναι υπέρ-απαραίτητος για τους Πειραιώτες, ιδίως αυτή τη στιγμή που ετοιμάζονται για μία σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα παιχνίδια, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Τη στιγμή που το θέμα του νέου συμβολαίου του παραμένει στον “αέρα”, οι άνθρωποι των ερυθρόλευκων θέλησαν να τον μπουστάρουν και να του εκφράσουν την εμπιστοσύνη τους για να πάρει κι ο ίδιος τα πάνω του ψυχολογικά.

Με πρώτο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο είχε τετ α τετ στο Ρέντη. Ο Βάσκος τεχνικός, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει με έναν μόνο φορ στο αυριανό ματς στη Λιβαδειά κι αυτός θα είναι ο Ελ Κααμπί, δίνοντας ανάσες στον Ταρέμι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr