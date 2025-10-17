Ολυμπιακός: Θα κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα.

Ο Βάσκος τεχνικός θέλει να έχει ξεκούραστους ορισμένους παίκτες ενόψει του δύσκολου αγώνα με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Ο έμπειρος τεχνικός υπολογίζει κανονικά στον Ρέτσο, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ θέσεις στο βασικό σχήμα διεκδικούν οι Μουζακίτης και Σιπιόνι.

Ο Στρεφέτσα τέθηκε εκτός μάχης για το ματς με τους βυσσινί, σε αντίθεση με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αναμένεται να είναι στην αποστολή και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει από τους παίκτες του να παρουσιάσουν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr