Ολυμπιακός: Θλάση ο Κόρι Τζόσεφ - Real.gr

Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν τον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Πειραιά να «χάνει» τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον προμηθέα (13:00) για την GBL.

Το διάστημα απουσίας του Κόρι Τζόσεφ θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς επί του παρόντος δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Καναδός γκαρντ.

Αναλυτικά η 12άδα απέναντι στον Προμηθέα:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ

