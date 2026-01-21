Ολυμπιακός: Τι ισχύει για τα εισιτήρια του «τελικού» με τον Άγιαξ (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός θα δώσει την προσεχή Τετάρτη (28/1) τη μάχη του για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League κόντρα στον ΟΦΗ και δεν θα είναι μόνος του. Η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τα όσα ισχύουν για τα εισιτήρια του αγώνα.

Αναλυτικά:

“H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 8η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στον Ajax που θα διεξαχθεί στο «Johan Cruijff Arena» την Τετάρτη 28/01/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των vouchers θα πραγματοποιηθεί μέσω ιντερνέτ (www.olympiacos.org) την Τετάρτη 21/01 από τις 16:00 έως την Πέμπτη 22/01 20:00 ή έως την εξάντλησή τους), (με δικαίωμα αγοράς ενός (1) voucher για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Ολλανδία).

Δικαίωμα αγοράς voucher έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί voucher για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το voucher χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί voucher είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό voucher αγοράς, το οποίο περιέχει QR Code.

Η ανταλλαγή του voucher με εισιτήριο αγώνα θα πραγματοποιηθεί στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης από τον ίδιο κάτοχο ή από τρίτο άτομο, προσκομίζοντας το voucher και φωτοτυπίες των απαιτούμενων παραστατικών του εκάστοτε κατόχου (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση).

Προσοχή: σε περίπτωση που τα στοιχεία του voucher δεν ταυτοποιούνται με τα στοιχεία στα προαναφερόμενα παραστατικά (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση), το voucher θα ακυρώνεται.

Οι ημερομηνίες ανταλλαγής των Vouchers με εισιτήρια στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης θα είναι οι ακόλουθες:

Πέμπτη 22/01 έως Παρασκευή 23/01 (10:00 – 18:00)

Σάββατο 24/01 (10:00 – 15:00)

Εάν δεν ανταλλάξετε τα Vouchers τις ανωτέρω ημέρες και ώρες θα χάσετε το δικαίωμα ανταλλαγής και παραλαβής των εισιτηρίων και δεν θα μπορέσετε να εισέλθετε στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές vouchers/εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 41€”.