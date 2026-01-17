Ολυμπιακός: Το πλάνο… επιστροφής του Ελ Κααμπί - Real.gr

Μόνο η Λεβερκούζεν είναι στο μυαλό όλων στον Ολυμπιακό.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχουν στρέψει την προσοχή τους στο κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης με τους Γερμανούς στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και παράλληλα έκανε τις παρατηρήσεις του στους ποδοσφαιριστές του για τη δική τους αγωνιστική συμπεριφορά στον αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Τώρα, όμως, εκείνο που προέχει είναι η νίκη απέναντι στους Γερμανούς, ώστε να διατηρηθούν οι μαθηματικές πιθανότητες για την παρουσία της ομάδας στο Top-24 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και της συμμετοχής της στην ενδιάμεση φάση.

Εκείνο που φρόντισε να κάνει από την πρώτη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ, ήταν να ζητήσει από όλους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση των ημερών ως τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, επέμεινε στο ότι η συγκέντρωσή τους πρέπει να είναι απόλυτη στην προσεχή αναμέτρηση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση μέσα στο Σαββατοκύριακο μετά την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Μία ευχάριστη είδηση, όμως, έρχεται από το Μαρόκο και αφορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, ο οποίος συμμετέχει με την εθνική του ομάδα στο Κόπα Άφρικα που φιλοξενείται στην πατρίδα του, ενημέρωσε πως θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κρίσιμο ματς.

Ο Ελ Κααμπί, λοιπόν, θα πάρει τη Δευτέρα το αεροπλάνο από το Μαρόκο και το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα και όλα δείχνουν ότι θα είναι στον πάγκο σε αυτό το ματς, προσφέροντας τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον χρειαστεί.

