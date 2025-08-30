Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League - Δείτε αναλυτικά - Real.gr

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που διαμορφώθηκε ως εξής:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00