Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League - Δείτε αναλυτικά - Real.gr

13:53, 30/08/2025
Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League – Δείτε αναλυτικά

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που διαμορφώθηκε ως εξής:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00

 

