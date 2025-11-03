Ολυμπιακός: Το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ για Αϊντχόφεν - Real.gr

Quantcast
Ολυμπιακός: Το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ για Αϊντχόφεν

12:33, 03/11/2025
Ολυμπιακός: Το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ για Αϊντχόφεν

Σε ρυθμούς Champions League κινούνται στον Ολυμπιακό, αφήνοντας πίσω το παιχνίδι με τον Άρη και όλοι έχουν εστιάσει στο ματς της Τρίτης (4/11, 22:00) με την PSV Αϊντχόφεν.

Οι Ολλανδοί βρίσκονται σε τοπ φόρμα, αλλά οι ερυθρόλευκοι καλούνται όχι μόνο να τους σταματήσουν, αλλά και να τους νικήσουν για να αναθερμάνουν τις ελπίδες για την 24άδα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Σαντιάγκο Έσε, ενώ οι υπόλοιποι είναι «ετοιμοπόλεμοι».

Το βάρος για τον αγώνα με την PSV το ρίχνει στην άμυνα, με τους Ρέτσο και Πιρόλα να είναι το δίδυμο, ωστόσο όλη η ομάδα θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη ανασταλτικά.

Γι’ αυτό αναμένεται ο Βάσκος να παρατάξει την ομάδα με 4-2-3-1, δηλαδή ένα σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί, με τον Τσικίνιο πίσω του και τον Ταρέμι στον πάγκο.

