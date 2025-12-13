Ολυμπιακός: Τράκαρε με τον Ελ Κααμπί και έβγαλε selfie μαζί του - Real.gr

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι αναγνωρίσιμος σε όλη την Ελλάδα με την εξαιρετική παρουσία του στα γήπεδα της Super League και απίστευτα αγαπητός στους φίλους του Ολυμπιακού, με τον Μαροκινό επιθετικό να αντιλαμβάνεται μάλιστα την υψηλή δημοφιλία του μέσα από ένα απρόοπτο περιστατικό.

Αυτό ήταν ένα τρακάρισμα στο οποίο ενεπλάκη μαζί με μία άλλη οδηγό, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία μαζί του και να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την άψογη στάση που επέδειξε μετά από το ατύχημα.

“Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά.

Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!!

Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!”, έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Facebook.

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr