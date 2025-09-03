Ολυμπιακός: Τραυματίας ο Ποντένσε – Η κατάσταση του Μάνσα – Πάει Ουκρανία ο Γιάρεμτσουκ - Real.gr

Ο Ντανιέλ Ποντένσε συναντήθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στου Ρέντη και είχε την ευκαιρία να τα πει με τον Βάσκο τεχνικό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε ατομικό πρόγραμμα και σταδιακά θα μπει στις προπονήσεις των νταμπλούχων Ελλάδος ενόψει της συνέχειας της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται από τραυματισμό και αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Το πιθανότερο είναι να προλάβει το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Από εκεί και πέρα, ο Γκουστάβο Μάνσα πήρε μέρος στην προπόνηση των Πειραιωτών και έδειξε να είναι σε καλό επίπεδο φυσικής κατάσταση, καθώς προέρχεται από αγωνιστική δράση στη Βραζιλία.

Η προσοχή του Μεντιλίμπαρ στρέφεται στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα μεταβεί στην Ουκρανία για να ακολουθήσει το ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, που του χορηγήθηκε.

Όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα γίνει νέα αξιολόγηση της κατάστασής του από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr