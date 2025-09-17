Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς - Χάνει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας - Real.gr

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 15-20 μέρες, ενώ δεν θα ταξιδέψει στη Κρήτη για την συνέχεια των φιλικών προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Μετά το δυνατό του ξεκίνημα, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε στο γόνατο, καθώς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 15-20 μέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τα φιλικά του Ολυμπιακού στην Κρήτη, ενώ θα χάσει και την πρεμιέρα της Euroleague.

Αντίθετα με την υπόλοιπη ομάδα ενσωματώθηκαν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Πηγή: ΕΡΤ