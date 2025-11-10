Ολυμπιακός: Ξεπέρασε Μποτίνο, «απειλεί» Μασούρα ο Ελ Κααμπί - Real.gr

Δύο γκολ με ισάριθμες εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι πέτυχε χθες κόντρα στην Κηφισιά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-1.

Ο Μαροκινός φορ έφτασε τα 8 τέρματα στη φετινή Super League, αλλά και 43 συνολικά στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον 23ο πλέον στην κατάταξη Βασίλη Μποτίνο.

Επόμενος… στόχος του Ελ Κααμπί είναι ο Γιώργος Μασούρας που μετρά 45 γκολ.

Παράλληλα, ο 31χρονος στράικερ έφτασε τα 69 γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και πλησίασε κι άλλο στην αντίστοιχη κατάταξη των Πειραιωτών τον 22ο Υβ Τριαντάφυλλο που έχει 71 γκολ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr