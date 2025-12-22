Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Μεντιλίμπαρ, προς ανανέωση ο Ζέλσον Μαρτίνς - Real.gr

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» εδώ και καιρό τις εκκρεμότητες και θέλει να τις κλείνει μία-μία το συντομότερο.

Η πρώτη εκκρεμότητα ήταν αυτή με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος υπέγραψε χθες το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2027 και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Αυτή θα γινόταν μετά τον Σαββατιάτικο αγώνα με την Κηφισιά, αλλά η ισοπαλία χάλασε τον προγραμματισμό.

Τυπικό έτσι κι αλλιώς είναι το θέμα, αφού ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε ήδη συμφωνήσει με τον Βάσκο προπονητή μετά τον αγώνα με τη Ρεάλ και από τη στιγμή που έπεσαν και οι υπογραφές, απομένει μόνο το επίσημο του πράγματος.

Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα ή αύριο. Αν δεν ήταν η πίκρα της ισοπαλίας με την Κηφισιά, θα μιλούσαμε ήδη για την ανακοίνωση.

Από εκεί και πέρα, ένα από τα επόμενα θέματα αφορά τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος μετά την ανανέωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο έμπειρος εξτρέμ φέτος έχει δείξει πολλά από τις εξαιρετικές ικανότητές του, σε μια σεζόν όπου μέχρι στιγμής δεν έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από μυϊκούς τραυματισμούς.

Ο 30χρονος άσος περνάει πολύ καλά στον Ολυμπιακό, έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και -το βασικότερο- δεν ξεχνάει πως οι ερυθρόλευκοι του έδωσαν τη δυνατότητα να αναγεννηθεί και να συστηθεί ξανά στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Στην Πορτογαλία αναφέρουν πως το συμβόλαιο που συζητιέται είναι διετές με την προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμα. Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι θετικό και είναι ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το τελειώσει έως τις αρχές του νέου έτους, αν δεν το έχει τελειώσει ήδη.

