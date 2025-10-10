Ολυμπιακός: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κοστίνια – Ποιοι ακολουθούν - Real.gr

Quantcast
10:48, 10/10/2025
Θέμα χρόνου είναι να βγει η ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κοστίνια έως το 2029. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο, που θα αυξήσει σημαντικά τις αποδοχές του Πορτογάλου μπακ.

Η μεταγραφή του Κοστίνια στον Ολυμπιακό έγινε μαζί με τη συμφωνία του Βαγγέλη Μαρινάκη να αγοράσει τη Ρίο Άβε. Ο νεαρός μπακ έκλεισε από τον χειμώνα και εντάχθηκε στους ερυθρόλευκους το καλοκαίρι του 2024. Γρήγορα κατάφερε να μπει στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ και φέτος, λόγω και της απουσίας του Ροντινέι ελέω τραυματισμού, έχει πάρει θέση βασικού.

Οι Πειραιώτες θέλησαν να «δέσουν» τον Κοστίνια με ένα καλύτερο συμβόλαιο, καθώς ήταν αρκετοί οι «μνηστήρες» που εμφανίστηκαν κατά καιρούς για την απόκτησή του.

Σειρά θα πάρουν και οι υποθέσεις νέου συμβολαίου σε Τσικίνιο και Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις πλευρές των ποδοσφαιριστών.

Η νέα συμφωνία με τον Τσικίνιο θα έχει κι αυτή τον χαρακτήρα της επιβράβευσης, με ένα καλύτερο συμβόλαιο, ενώ εκείνο του Μαροκινού φορ εκπνέει το καλοκαίρι και στόχος είναι να ρίξει… άγκυρα στο λιμάνι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

