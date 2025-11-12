Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς - Real.gr

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην διπλή εβδομάδα της Euroleague, καθώς επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με 95-78, αλλά στους «ερυθρόλευκους» κρατάνε την αναπνοή τους για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε από την πρώτη περίοδο να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 11 από τους 13 πόντους της ομάδας των “ερυθρόλευκων”, με την Ζάλγκιρις να ακολουθεί στο σκορ, χωρίς να αντιδρά. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τον Ολυμπιακό να είναι κυρίαρχος επιθετικά, αλλά στην σκιά του τραυματισμού του Κίναν Έβανς στην εκπνοή της περιόδου, οι φίλοι και των δυο ομάδων κράτησαν την αναπνοή τους. Το σκορ έκλεισε στο 28-14.

Νίκη στο ρελαντί για τον Ολυμπιακό υπό την σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Στην δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς, αλλά η άμυνα του δεν ήταν η κατάλληλη. Οι Λιθουανοί με μπροστάρη τον εξαιρετικό σε οργανωτικό και εκτελεστικό επίπεδο, Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχε βρει τον τρόπο να περνάνε την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν είχε άμεση λύση κοντά στο καλάθι, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ κυρίαρχο μέσα στην ρακέτα. Στο ημίχρονο το σύνολο του Γιώργου Μπατζώκα, έκλεισε και πάλι με προβάδισμα 14 πόντων για το 50-36.

(ΙΝΤΙΜΕ)

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 91-71