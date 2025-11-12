Quantcast
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς - Real.gr
real player

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

23:13, 12/11/2025
Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην διπλή εβδομάδα της Euroleague, καθώς επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με 95-78, αλλά στους «ερυθρόλευκους» κρατάνε την αναπνοή τους για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε από την πρώτη περίοδο να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 11 από τους 13 πόντους της ομάδας των “ερυθρόλευκων”, με την Ζάλγκιρις να ακολουθεί στο σκορ, χωρίς να αντιδρά. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τον Ολυμπιακό να είναι κυρίαρχος επιθετικά, αλλά στην σκιά του τραυματισμού του Κίναν Έβανς στην εκπνοή της περιόδου, οι φίλοι και των δυο ομάδων κράτησαν την αναπνοή τους. Το σκορ έκλεισε στο 28-14.

Νίκη στο ρελαντί για τον Ολυμπιακό υπό την σκιά του τραυματισμού του Έβανς
Στην δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς, αλλά η άμυνα του δεν ήταν η κατάλληλη. Οι Λιθουανοί με μπροστάρη τον εξαιρετικό σε οργανωτικό και εκτελεστικό επίπεδο, Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχε βρει τον τρόπο να περνάνε την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν είχε άμεση λύση κοντά στο καλάθι, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ κυρίαρχο μέσα στην ρακέτα. Στο ημίχρονο το σύνολο του Γιώργου Μπατζώκα, έκλεισε και πάλι με προβάδισμα 14 πόντων για το 50-36.

Νίκη στο ρελαντί για τον Ολυμπιακό υπό την σκιά του τραυματισμού του Έβανς
(ΙΝΤΙΜΕ)
Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 91-71

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

23:44 12/11
Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

22:10 12/11
ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

13:00 12/11
Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

23:11 12/11
Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

22:20 12/11
Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

12:45 12/11
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

23:13 12/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11

Ροή Ειδήσεων

Δήμος Αναστασιάδης: «Δεν πίστευα ότι θα έκανα νωρίς οικογένεια – Έλεγα “ποια θα με ανεχτεί;”»

Δήμος Αναστασιάδης: «Δεν πίστευα ότι θα έκανα νωρίς οικογένεια – Έλεγα “ποια θα με ανεχτεί;”»

23:59 12/11
ΗΠΑ: Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή

ΗΠΑ: Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή

23:45 12/11
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

23:44 12/11
Περισσότερος ύπνος και χρόνος «χωρίς οθόνες» για να μειωθεί το άγχος των μαθητών

Περισσότερος ύπνος και χρόνος «χωρίς οθόνες» για να μειωθεί το άγχος των μαθητών

23:30 12/11
Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς - Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς - Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

23:15 12/11
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

23:13 12/11
Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

23:11 12/11
Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

23:01 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved