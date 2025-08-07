Ολυμπιακός: «Ζήτησε να παραχωρηθεί ο Κέβιν Σενόν» - Ενδιαφέρον για Μαυροπάνο - Real.gr

Ο Κέβιν Σενόν βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με ρεπορτάζ ο Αργεντινός εξτρέμ μίλησε με την διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς και ζήτησε να παραχωρηθεί στην ελληνική ομάδα.

Το ρεπορτάζ προκύπτει από τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος είχε ασχοληθεί «ζεστά» και με την αντίστοιχη υπόθεση του Λορέντσο Σιπιόνι που ήταν στην Τίγκρε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από την Λατινική Αμερική, ο Σενόν ζήτησε να πουληθεί στον Ολυμπιακό. Από την πλευρά της η Μπόκα Τζούνιορς παρουσιάζεται ανοικτή για την πώληση του παίκτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στα 7 εκατ. ευρώ, πρόταση που απέρριψε η ομάδα από την Αργεντινή. Στο Μπουένος Άιρες εκτιμούν ότι ο παίκτης θα πουληθεί, αλλά η ομάδα θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα για την παραχώρηση του 23χρονου εξτρέμ.

Ολυμπιακός: Προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» με τον Μαυροπάνο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» και να φέρει τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο στον Πειραιά.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ αγωνίζεται τα δύο τελευταία χρόνια στην Premier League με την φανέλα της Γουέστ Χαμ και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Να σημειωθεί ότι ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός έχει τρία ακόμη χρόνια συμβόλαιο με τον σύλλογο του Λονδίνου, κάτι που δείχνει πόσο δύσκολη υπόθεση είναι.

Όμως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προσπαθούν πολύ, όχι απλώς γιατί είναι Έλληνας, αλλά γιατί συνδυάζει ποδοσφαιρική ποιότητα, εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Στο παρελθόν ο Μαυροπάνος έχει φορέσει τις φανέλες των ΠΑΣ Γιάννινα, Άρσεναλ, Νυρεμβέργης και Στουτγκάρδης.

Με πληροφορίες από filathlos.gr