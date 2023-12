Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Ντροπιαστική η απόφαση της ΔΟΕ για Ρώσους και Λευκορώσους»

«Μια τέτοια απόφαση υπονομεύει τις Ολυμπιακές αρχές», δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα την Παρασκευή στο X, πρώην Twitter.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp