Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οι γκάφες των Γάλλων διοργανωτών που θα μείνουν στην ιστορία

Οι Γάλλοι «εξαφάνισαν» τον Αντετοκούνμπο

Ένα από τα λάθη των Γάλλων ήταν όταν ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης «εξαφάνισε» από το πλάνο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς δεν υπήρχε πλάνο που να δείχνει καθαρά τον Έλληνα σημαιοφόρο στην τελετή έναρξης!

Η ελληνική αποστολή παρουσιάστηκε, όπως πάντα, πρώτη, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν φαινόταν πουθενά στο πλοιάριο που μετέφερε τους Έλληνες στο Σηκουάνα. Οι Γάλλοι τα έκαναν θάλασσα παρά το γεγονός πως έδειχναν τον Σηκουάνα, μια και «κατάφεραν» να μην… πετύχουν ούτε λίγο τον Έλληνα μπασκετμπολίστα των 2.11, που κρατούσε την ελληνική σημαία. Ευτυχώς, τουλάχιστον, έδειξαν την έτερη σημαιοφόρο μας, την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη…

Ολυμπιακή σημαία υψωμένη ανάποδα

Τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 άνοιξε το Παρίσι υψώνοντας την περίφημη σημαία της διοργάνωσης ανάποδα, κάτι που έγινε γρήγορα αντιληπτό από τους θεατές, οι οποίοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το λάθος.

Η Ολυμπιακή σημαία υψώθηκε από τις αρχές στην Place du Trocadero αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε κηρύξει την έναρξη των αγώνων.

Στις φωτογραφίες της σημαίας που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το χαρακτηριστικό έμβλημα των πέντε χρωματιστών δακτυλίων εμφανιζόταν σε λάθος θέσεις, πράγμα που σήμαινε ότι είχε υψωθεί λανθασμένα.

The Olympic flag is upside down!! #Paris2024#OpeningCeremonypic.twitter.com/GCvusFEGED