Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Φίνο μετά το ευρωπαϊκό ρεκόρ έκανε πρόταση γάμου - ΒΙΝΤΕΟ

Καταρρίπτοντας και το ευρωπαϊκό ρεκόρ με το 8:58.67, η Γαλλίδα θέλησε να κάνει αξέχαστη τη φετινή παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κι έτσι έκανε πρόταση γάμου στον αγαπημένο της, στην εξέδρα!

French athlete came in fourth in the 3000m steeplechase, a European record, and asked for her boyfriend's hand ...pic.twitter.com/ofs9DocirE