Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Καρίνι ζητάει συγγνώμη από την Κελίφ - «Δεν έχω τίποτα εναντίον της»

Η Καρίνι δήλωσε πως το ότι εγκατέλειψε τον αγώνα ήταν ένα ώριμο βήμα που έπρεπε να κάνει, αλλά εξέφρασε τη λύπη της που δεν έσφιξε το χέρι της Κελίφ μετά. «Στην πραγματικότητα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εκείνη και όλους». Όπως ανέφερε η αντίδρασή της οφειλόταν στην απογοήτευσή της για την ήττα της και κατέλειξε ότι αν συναντούσε ξανά την Κελίφ, θα την αγκάλιαζε, «δεν έχω τίποτα εναντίον της».

