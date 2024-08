Ολυμπιακοί Αγώνες: Η τέλεια βουτιά από τα 10 μέτρα της Κινέζας Κουάν που της έδωσε το χρυσό μετάλλιο - BINTEO

«Πιστεύω ότι το 10 είναι κάτι απίστευτο. Το συναίσθημα είναι φανταστικό» δήλωσε η Κουάν μετά το τέλος του αγώνα.

Chinese diving sensation Quan Hongchan led from start to finish to win her second consecutive Olympic gold medal in the women's 10m platform https://t.co/YnGW2HdEQApic.twitter.com/L4UKZCYUkK