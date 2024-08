Ολυμπιακοί Αγώνες: Ιταλίδα εγκατέλειψε στα 46’’ ύστερα από χτύπημα της Αλγερινής διαφυλικής αντιπάλου

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση της ΔΟΕ να επιτρέψει στην Κελίφ, αλλά και την Λιν Γιου-Τινγκ (Ταϊβάν, κατηγορία 57 κιλών) να αγωνιστούν κανονικά στο τουρνουά γυναικών της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς αμφότερες είναι μεν γυναίκες αλλά με χρωμοσώματα ανδρών (intersex).

«Θα αγωνιστώ...», είχε ποστάρει το βράδυ της Τετάρτης η Καρίνι διαψεύδοντας έτσι τις φήμες που την ήθελαν να αποσύρεται, ωστόσο δεν πρόλαβε να μπει στο ρινγκ και αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα νόημα σ' αυτόν τον αγώνα...

Άντεξε το πρώτο χτύπημα στο σώμα, αλλά στα 46 δευτερόλεπτα η γροθιά στο πρόσωπο της την ανάγκασε να γυρίσει στον πάγκο της και να ζητήσει από τον προπονητή της να αποχωρήσει...

Biological male boxer Imane Khelif from Algeria competing in women's boxing. They are killing the women sports.

