Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην αντεπίθεση η Αλγερινή μποξέρ – «Είμαι η εκλεκτή του Θεού για το χρυσό μετάλλιο»

Η Αλγερινή μποξέρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης δεν στάθηκε στη μικτή ζώνη για να κάνει δηλώσεις. Όμως, περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου, είπε ότι είναι «η εκλεκτή του Θεού για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο» κι ότι «θα νικήσει όποιον χρειαστεί» για να τα καταφέρει.

Σημειώνεται ότι η Ιταλίδα αντίπαλος της εγκατέλειψε τον αγώνα ύστερα από 46 δευτερόλεπτα, όταν δέχτηκε το πρώτο χτύπημα από την Χέλιφ. Αμέσως, γύρισε στον προπονητή της λέγοντάς του δακρυσμένη «δεν είναι δίκαιο», καθώς θεώρησε ότι αντιμετώπιζε άνδρα και όχι γυναίκα.

Στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στην Αλγερινή και γονάτισε κλαίγοντας στη μέση του ρινγκ.

Biological male boxer Imane Khelif from Algeria competing in women's boxing. They are killing the women sports.

