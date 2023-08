Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Αλεξανδρόπουλο

Ο Αλεξανδρόπουλος προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού με τον οποίο έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα μετρώντας 77 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Την περσινή σεζόν έπαιξε 13 φορές. Με τα "λιοντάρια" της Λισαβόνας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Επίσης είναι διεθνής με όλες τις ηλικιακές Εθνικές ομάδες, ενώ μετρά και επτά συμμετοχές με την ανδρών.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς μέσου, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου 2001, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με απολογισμό τρεις συμμετοχές στο Champions League, έξι στο Πρωτάθλημα, τρεις στο Λιγκ Καπ και μία στο Κύπελλο.

Προτού πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Πορτογαλίας, τον Αύγουστο του 2022, πρόλαβε να κάνει δύο συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σε Super League και προκριματικά Conference League.

Με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε συνολικά 77 συμμετοχές και κατέκτησε ένα Κύπελλο. Εχει φορέσει επτά φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ έχει εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε επίπεδο U16, U17, U19 και U21."

??? ??? Σωτήρη Αλεξανδρόπουλε καλώς όρισες στον ??????????????????! / Sotiris Alexandropoulos welcome to ????????????????????!#Olympiacos#Welcome#Transfer#Alexandropoulos#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/sv4tI4uMod