Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Τζάκσον Πορόσο

Αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε (2016) και Μάντα (2016-2017), ομάδων της χώρας του, ενώ το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε στη Σάντος.

Τον Οκτώβριο του 2020 τον απέκτησε η πορτογαλική Μποαβίστα, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 40 συμμετοχές και σημείωσε δύο γκολ.

Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή στη γαλλική Τρουά, στην οποία την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ σε 23 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 22 στη Ligue 1.

Ο Πορόζο είναι επτά φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, αγωνιζόμενος μάλιστα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, στο Κατάρ. Το 2019 ήταν βασικό μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, το οποίο στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 κατέλαβε την τρίτη θέση».

**(O Ολυμπιακός νίκησε το απόγευμα της Τετάρτης (2/8) στο Ρέντη με σκορ 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι -προπονητικού χαρακτήρα- πριν τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές του μάχες κόντρα στη Γκενκ στο γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ άνοιξαν τις αποστάσεις στο σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Ελ Αραμπί και βρήκαν για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν μετά από μια σύγχυση στην περιοχή απ' την προσπάθεια των Φορτούνη, Μπιέλ η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα για το 2-0. Σκορ που δεν άλλαξε έως το τέλος της φιλικής αναμέτρησης. Οι Αρκάδες είχαν ένα ακυρωμένο γκολ του Καλτσά ως οφσάιντ.

??? Τζάκσον Πορόζο καλώς όρισες στον ??????????????????! / Jackson Porozo welcome to ????????????????????!#Olympiacos#Welcome#Transfer#Porozo#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/6tUwYbw4lP