Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο Conference League

Σημειώνεται, ότι ο 30χρονος στράικερ έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά, σε διοργάνωση της UEFA, που πετυχαίνει 11 γκολ στα νοκ άουτ, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κρατούσαν με δέκα γκολ ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ρανταμέλ Φαλκάο.

Το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ο Ελ Κααμπί το πέτυχε αυτό στην παρθενική του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι παίκτης της χρονιάς για το Conference League αναδείχθηκε ο Ντέκλαν Ράις (Γουέστ Χαμ) και πριν από δύο χρόνια ο Λορέντσο Πελεγκρίνι (Ρόμα).

