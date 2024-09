Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Ουνάς

Η επικείμενη απόκτηση του Ουνάς από τον Ολυμπιακό ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την ομάδα στα άκρα της επίθεσης προσθέτοντας στους Γουίλιαν, Μαρτίνς, Βέλντε και Μασούρα μια ακόμη top class επιλογή στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ουνάς έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στη Νάπολι, στη Λιλ, στη Μπορντό και την Νις. Πέρυσι αγωνιζόμενος στη Λιλ έπαιξε σε 24 παιχνίδια, σκοράροντας μία φορά. Είναι διεθνής, έχοντας φορέσει την φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του σε 24 αναμετρήσεις και έχει σκοράρει 5 φορές.

Όπως τονίζει και ο Ρομάνο, οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τον Αντάμ Ουνάς, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κατόχους του Conference League.

???????? Olympiacos have agreed deal to sign former Napoli and Lille winger Adam Ounas as free agent, here we go!

Two year contract, valid until 2026. pic.twitter.com/ioAVhNBYBu