Ολυμπιακός: Την τελευταία 5ετία έχει ξοδέψει 194 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές

Οι «ερυθρόλευκοι» καταλαμβάνουν την 103 θέση στη σχετική κατάταξη με όγκο συναλλαγών την τελευταία πενταετία 194 εκατομμύρια ευρώ, ισοζύγιο +67 εκατομμύρια ευρώ τις δέκα τελευταίες σεζόν και +38 εκατομμύρια ευρώ τις πέντε, αλλά και +10 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 2023/24!

Σχετικά με τον όγκο των χρημάτων, η Τσέλσι προηγείται σαφώς με 2,572 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Μάντσεστερ Σίτι (1,726 δις. ευρώ) και την Παρί Σεν Ζερμέν (1,404 δισ. ευρώ).

Συνολικά, 14 ομάδες από επτά χώρες έχουν να παρουσιάσουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε πέντε σεζόν: πέντε από την Αγγλία, δύο από την Ισπανία, δύο από τη Γερμανία, δύο από την Ιταλία, μία από τη Γαλλία, μία από την Πορτογαλία και μία από την Ολλανδία.

Market makers ?? Trading volume for transfers (in & out), last 5? seasons ??

?? @ChelseaFC ?????????????? €2,572m

?? @ManCity ?????????????? €1,726m

?? @PSG_inside ???? €1,404m#FCBarcelona ???? #ManUtd ?????????????? #Juventus ???? #Spurs ?????????????? #Benfica ???? #Ajax ???? #RealMadrid ????

