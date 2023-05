Ολυμπιακός: Το βραβείο «Φορντ» στον κορυφαίο σκόρερ της Ευρωλίγκας, Σάσα Βεζένκοφ

Ο Βεζένκοφ βγήκε νικητής στην… κόντρα με τον Γουέιντ Μπάλντουιν. Ο άλλοτε παίκτης των “ερυθρολεύκων” και νυν γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέτρησε 17.17 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ τρίτος σκόρερ της Euroleague ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν της Εφές με 16.7 πόντους.

Ο Βεζένκοφ έκανε ρεκόρ σεζόν με τους 28 πόντους που πέτυχε στην 24η αγωνιστική στη νίκη επί της Άλμπα, ενώ είχε διψήφιο αριθμό πόντων σε 33 από τις 38 εμφανίσεις του. Παράλληλα, ήταν πρώτος σε αξιολόγηση σε όλη την Ευρωλίγκα με 21,2 και δεύτερος σε ριμπάουντ με 6,8.

Πλέον γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που παίρνει το εν λόγω βραβείο μετά τον Λίνας Κλέιζα το 2009/10.

It’s proving to be an outstanding personal season for @Olympiacos_BC man Sasha Vezenkov as he claims the Alphonso Ford EuroLeague Top Scorer Trophy for the 2022-23 season ?? #EveryGameMatterspic.twitter.com/PtFxJQ8GPh