Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Οι ερυθρόλευκοι με ανάρτηση στα social media ευχαρίστησαν έναν εκ των κορυφαίων στράικερ που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, για όσα πρόσφερε στην ομάδα την προηγούμενη πενταετία.

Αναλυτικά το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:

«Σε ευχαριστούμε για όλα Γιουσέφ! Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί Αρχηγέ! Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού!».

Thank you for everything @elarabiyoussef ! We will never forget all the special moments that we shared together our Captain! You will forever be a member of the Olympiacos family!

