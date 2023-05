Ολυμπιακός: «Χάνει» σπουδαίο όνομα για τον πάγκο

Πηγή: filathlos.gr

Έτσι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος απασχόλησε τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία με τον 48χρονο προπονητή που αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας.

«Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ θα γίνει σύντομα ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας - η συμφωνία έχει "σφραγιστεί". Μετά από συζητήσεις με τον Σλάβεν Μπίλιτς, το σχέδιο είναι να προχωρήσουν με τον Σεργκέι. Θα γίνει επίσημο σύντομα», ανέφερε σε δημοσίευσή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. ???????? #Ukraine

After discussions with Slaven Bilic, the plan is to proceed with Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt