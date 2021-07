Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Βατσλίκ, που θέλει να μάθει ελληνικά - φωτό

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα, Τόμας Βατσλίκ. Ο Τσέχος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1989 στην Οστράβα και γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τη χώρα του που θα φορέσει τη φανέλα του Θρύλου» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Βατσλίκ ξεκίνησε την καριέρα του στη Βιτκόβιτσε το 2006 και μετά από τέσσερις σεζόν μετακόμισε στη Βικτόρια Ζίσκοβ, με την οποία στην πρώτη του χρονιά πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας. Στα μέσα της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς η Σπάρτα Πράγας αγόρασε τα δικαιώματά του και δικαιώθηκε για την επιλογή της, καθώς με τον Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της το Κύπελλο της πρωταθλήτριας.

Το καλοκαίρι του 2014 ο υψηλόσωμος γκολκίπερ άφησε για πρώτη φορά τη χώρα του για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Ελβετίας με τη φανέλα της Βασιλείας. Στα τέσσερα χρόνια ο απολογισμός του ήταν τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και το καλοκαίρι του 2018 εντάχθηκε στο δυναμικό της Σεβίλλης. Με την ισπανική ομάδα κατέκτησε το UEFA Europa League της σεζόν 2019-20.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού είδαν οι φίλοι του και στο πρόσφατο Euro, στο οποίο υπερασπίστηκε την εστία της Εθνικής Τσεχίας.

Σε ανάρτηση του ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τη νέα του ομάδα και εξέφρασε την ανυπομονησία του να γνωρίσει το νέο γήπεδο, τους συμπαίκτες του, αλλά και να μάθει τα ελληνικά.

Challenge accepted! ?? I’m looking forward to meeting my new home & teammates, explore the city, and learn a new language! Thank you, @olympiacosfc, for choosing me! Game ?? pic.twitter.com/hd0PWetNmt