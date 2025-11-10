Oμάδα από την Σουηδία έκανε σύνθημα τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Όσο η Ευρώπη μιλά για το «θαύμα» της Μίαλμπι στη Σουηδία, στην Ελλάδα η είδηση που ξεχωρίζει αφορά την πολύ πιο «ταπεινή» Γκάις, η οποία πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν.

Η ομάδα του Φρέντρικ Χόλμπεργκ ζει ένα ποδοσφαιρικό όνειρο. Μόλις στη δεύτερη χρονιά της μετά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, η Γκάις βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League.

Αυτό σημαίνει πως θα επιστρέψει στην Ευρώπη έπειτα από 35 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία της ευρωπαϊκή εμφάνιση ήταν το 1990, όταν κατέκτησε το Ιντερτότο.

Οι οπαδοί της, θέλοντας να γιορτάσουν το ιστορικό επίτευγμα, εμπνεύστηκαν ένα άκρως εορταστικό σύνθημα, βασισμένο στη μεγάλη επιτυχία του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα Ώπα». Εκεί όπου οι στίχοι λένε «Ώπα, ώπα, σ’ αγαπώ και ας μη σου το ’πα», οι φίλοι της Γκάις το μετέτρεψαν σε «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa», δηλαδή «Οι Γκάις στην Ευρώπη».

Το ερώτημα που προέκυψε είναι πώς γνωρίζουν οι Σουηδοί ένα ελληνικό τραγούδι. Η απάντηση είναι απλή. Το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στη Σκανδιναβία χάρη στη διασκευή των Antique, στους οποίους συμμετείχε η Έλενα Παπαρίζου, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σουηδία. Έτσι, τα τραγούδια της βρήκαν μεγάλη απήχηση στην περιοχή.

