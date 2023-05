«Ώπα, καλημέρα, καλησπέρα,καληνύχτα»: Το buzzer beater τρίποντο του Σλούκα «τρέλανε» τον σπίκερ της Euroleague

Ο σπίκερ του Euroleague TV «τρελάθηκε» με την εξέλιξη αυτή και φρόντισε να κάνει γνωστά τα... ελληνικά που ξέρει, φωνάζοντας «ώπα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα», την ώρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρεχαν προς τα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο με τα ελληνικά του σπίκερ της Euroleague TV στο Φενέρ-Ολυμπιακός:

THAT JUST HAPPENED ?? @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!

WHAT an ending ??#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/gULfvgcPhm