«Opaaaaa!!! Kalimera! Kalispera! Kalinixta! And… Hello Kaunas!» - Το επικό tweet του Ολυμπιακού για την πρόκριση στο Final 4

Ένας κυρίαρχος Ολυμπιακός επικράτησε 84-72 της Φενέρμπαχτσε στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς για τα προημιτελικά της EuroLeague, πανηγυρίζοντας την πολυπόθητη πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο Κάουνας της Λιθουανίας.

