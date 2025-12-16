Ώρα... αποφάσεων στη δικαστική διαμάχη της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μπαπέ - Real.gr

Το Εργατικό Δικαστήριο του Παρισιού καλείται να αποφανθεί την Τρίτη (16/12) για τη μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Μπαπέ και τον πρώην σύλλογό του, την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν αστρονομικά ποσά η μία από την άλλη μετά το ταραγμένο «διαζύγιό» τους το καλοκαίρι του 2024.

Δεν αποκλείεται, εντούτοις, η υπόθεση να αναβληθεί και να παραπεμφθεί σε μεταγενέστερη ακροαματική διαδικασία από τους τέσσερις εργατοδίκες: Τους δύο εκπροσώπους των εργοδοτών και τους δύο των εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται τότε να ενισχυθούν από επαγγελματία δικαστή για αυτόν τον περίπλοκο «φάκελο» με πολύ υψηλό διακύβευμα.

«Η υπόθεση δεν θα τελειώσει αύριο», εκτιμά κατ’ ιδίαν ένας από τους εμπλεκόμενους, κάνοντας λόγο και για τις δυνατότητες άσκησης έφεσης. Η ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου είχε επιβεβαιώσει ότι καμία από τις δύο πλευρές, μαζί με τις… στρατιές των δικηγόρων τους, δεν προτίθεται να υποχωρήσει ούτε εκατοστό.

Ο σύλλογος της πρωτεύουσας έχει ζητήσει συνολικά 440 εκατ. ευρώ από τον πρώην σκόρερ του. Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι του αρχηγού των «Μπλε» αξιώνουν 263 εκατ. ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, βασιζόμενοι ιδίως σε επαναχαρακτηρισμό του συμβολαίου του από σύμβαση ορισμένου χρόνου (CDD) σε αορίστου χρόνου (CDI).

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται οι απλήρωτοι μισθοί και τα μπόνους στο τέλος του συμβολαίου του σταρ, το καλοκαίρι του 2024, συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ. Ήταν ο ίδιος ο Κιλιάν Μπαπέ που, αφού επιχείρησε χωρίς αποτέλεσμα να τα διεκδικήσει μέσω των αθλητικών οργάνων, προσέφυγε κατά της Παρί στα εργατικά δικαστήρια.

Για να φτάσουν σε αυτό το ποσό, οι δικηγόροι του επιθετικού της Ρεάλ καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, απόλυση χωρίς αιτία (44,6 εκατ. ευρώ), ηθική παρενόχληση και αδήλωτη εργασία (δύο φορές από 37,5 εκατ. ευρώ), καθώς και κακόπιστη εκτέλεση της σύμβασης εργασίας (19 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, ο σύλλογος της πρωτεύουσας, γνωρίζοντας ότι το γαλλικό εργατικό δίκαιο προστατεύει τους εργαζομένους, επέλεξε στρατηγική αντεπίθεσης με την απαίτηση των 440 εκατ. ευρώ. Μετά από προσπάθειες συμβιβασμού, στόχος είναι πλέον η προστασία του θεσμού απέναντι σε συμπεριφορά του παίκτη που κρίνεται αθέμιτη, όπως αναφέρει πρόσωπο προσκείμενο στη διοίκηση της Παρί.

Ο σύλλογος στηρίζεται, κατά τους ισχυρισμούς του, στην ύπαρξη μιας προφορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με την οποία ο παίκτης, που επρόκειτο να αποχωρήσει ελεύθερος -χωρίς μεταγραφικό αντίτιμο- δεν θα ζημίωνε οικονομικά τον εργοδότη του «μετά την εξαιρετική επένδυση που είχε γίνει». Η αμφισβήτηση αυτής της «σαφούς και τεκμηριωμένης συμφωνίας προκάλεσε στην Παρί Σεν Ζερμέν σημαντική ζημία», εκτιμά ο σύλλογος.

Ο δικηγόρος Με Ρενό Σεμερτζιάν ανέλυσε τις απαιτήσεις αποζημίωσης: «20 εκατ. για βλάβη της εικόνας, 60 εκατ. για κακή πίστη στην εκτέλεση συμφωνίας του Αυγούστου 2023, 180 εκατ. για απόκρυψη αυτής της συμφωνίας και 180 εκατ. για απώλεια ευκαιρίας μεταγραφής του παίκτη».

Από την πλευρά του Μπαπέ, εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά δεν έχουν καμία νομική βάση και είναι απίθανο να ληφθούν υπόψη από τους εργατοδίκες. Η ελπίδα της πλευράς του παίκτη είναι ότι οι σύμβουλοι θα επικεντρωθούν στα 55 εκατ. των οφειλών: «Ο κ. Μπαπέ δεν διατυπώνει καμία εξαιρετική απαίτηση και ζητά απλώς την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, όπως κάθε εργαζόμενος», αναφέρουν οι δικηγόροι του.

Η διαμάχη έχει «δηλητηριάσει» τις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο επιθετικός είχε τεθεί εκτός της επαγγελματικής ομάδας στην αρχή της σεζόν 2023/2024 από την Παρί, επειδή ήθελε να εξαντλήσει το συμβόλαιό του χωρίς ανανέωση, επιλογή που στερούσε από τον παριζιάνικο σύλλογο ένα ιδιαίτερα επικερδές μεταγραφικό αντίτιμο.

Ο Μπαπέ επανεντάχθηκε τελικά μετά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όμως, όταν ενημέρωσε τη διοίκηση, τον Φεβρουάριο του 2024, για την επικείμενη αποχώρησή του, η σχέση ψυχράνθηκε ακόμη περισσότερο.

Η αποχώρηση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου έγινε την άνοιξη, χωρίς επισημότητες, χωρίς κάποιο δημόσιο γεγονός, πέρα από έναν σύντομο φόρο τιμής λίγων λεπτών που διοργάνωσαν οι «ultras» της θύρας Οτέιγ μετά από έναν αγώνα.