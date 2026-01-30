Ώρα κλήρωσης για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Real.gr

Quantcast
Ώρα κλήρωσης για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

10:04, 30/01/2026
Σε μια εξαιρετική σεζόν για τα ελληνικά χρώματα, και οι τέσσερις εκπρόσωποί μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ) προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων.

Η Ένωση είναι ήδη στους “16” του Conference League, ενώ οι υπόλοιποι πέρασαν στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός στο Champions League και οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός στο Europa League.

Σήμερα, μάλιστα, οι τρεις τελευταίοι μαθαίνουν αντιπάλους.

Οι ερυθρόλευκοι μπαίνουν πρώτοι στην κληρωτίδα (13:00), γνωρίζοντας ότι θα παίξουν είτε με την Αταλάντα είτε με τη Λεβερκούζεν.

Οι αγώνες θα γίνουν τα διήμερα 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου, με τους Πειραιώτες να δίνουν τον πρώτο αγώνα στην έδρα τους.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα παίξει είτε με τον Ερυθρό Αστέρα είτε με τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός είτε με τη Φερεντσβάρος είτε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι πρώτοι αγώνες των πλέι οφ είναι προγραμματισμένοι για τις 19 Φεβρουαρίου, με τους επαναληπτικούς να διεξάγονται μία εβδομάδα μετά.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες δίνουν τους πρώτους αγώνες στην έδρα τους.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

