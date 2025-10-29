Ώρα Κυπέλλου για τους Big 5 - Real.gr

Η αρχή γίνεται στις 15:00, με το Αιγάλεω να υποδέχεται τον Άρη στα… Ψαχνά, ενώ στις 15:30 η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με την Ηλιούπολη.
Στις 17:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ στις 18:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης.
Στις 19:30 ο Ατρόμητος αγωνίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 21:30 με το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:
Τρίτη 28/10
ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1
Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1
Κηφισιά – Καλλιθέα 2-1
Τετάρτη 29/10
15:00 Αιγάλεω – Άρης (Cosmote Sport 3)
15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ (Cosmote Sport 2)
17:30 Ολυμπιακός – Βόλος (Cosmote Sport 1)
18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 3)
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)
21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Cosmote Sport 1)
