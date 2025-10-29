Ώρα Κυπέλλου για τους Big 5 - Real.gr

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται, με την 3η “στροφή” της League Phase να ολοκληρώνεται σήμερα με έξι αναμετρήσεις.

Η αρχή γίνεται στις 15:00, με το Αιγάλεω να υποδέχεται τον Άρη στα… Ψαχνά, ενώ στις 15:30 η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με την Ηλιούπολη.

Στις 17:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ στις 18:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης.

Στις 19:30 ο Ατρόμητος αγωνίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 21:30 με το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 28/10

ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά – Καλλιθέα 2-1

Τετάρτη 29/10

15:00 Αιγάλεω – Άρης (Cosmote Sport 3)

15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ (Cosmote Sport 2)

17:30 Ολυμπιακός – Βόλος (Cosmote Sport 1)

18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 3)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)

21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Cosmote Sport 1)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr