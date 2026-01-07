Ορισμοί διαιτητών Super League: Αυτός σφυρίζει στο «Βικελίδης» και δεν είναι Γερμανός - Real.gr

Ο λόγος για τον γνώριμο Ρόχιτ Σάγκι, με τον 34χρονο Νορβηγό να ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και να έρχεται για τρίτη φορά σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (28/4/24) για τη Super League και τον περασμένο Απρίλιο το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 στο Κύπελλο (2/4/25).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξιοσημείωτο πως είναι η πρώτη φορά που ο AVAR δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, ενώ τη μάχη… τετράδας μεταξύ Λεβαδειακού και Βόλου θα διευθύνει ο Παπαπέτρου.
Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:
Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Πάτρας, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης: Τζήλος (Αρμακόλας, Νίκζας, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)
Άρης-ΑΕΚ: Σάγκι (Ντάλε, Βαλστάντσβε, 4ος Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν)
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)
Κηφισιά-ΑΕΛ: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης)
Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης, Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης)
