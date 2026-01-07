Ορισμοί διαιτητών Super League: Αυτός σφυρίζει στο «Βικελίδης» και δεν είναι Γερμανός - Real.gr

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Super League, με την ΚΕΔ να φέρνει ξένο ρέφερι για την αναμέτρηση του “Κλ. Βικελίδης” μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, που δεν είναι Γερμανός, όπως στη συντριπτική πλειονότητα των φετινών ντέρμπι.

Ο λόγος για τον γνώριμο Ρόχιτ Σάγκι, με τον 34χρονο Νορβηγό να ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και να έρχεται για τρίτη φορά σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (28/4/24) για τη Super League και τον περασμένο Απρίλιο το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 στο Κύπελλο (2/4/25).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξιοσημείωτο πως είναι η πρώτη φορά που ο AVAR δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, ενώ τη μάχη… τετράδας μεταξύ Λεβαδειακού και Βόλου θα διευθύνει ο Παπαπέτρου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Πάτρας, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης: Τζήλος (Αρμακόλας, Νίκζας, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Άρης-ΑΕΚ: Σάγκι (Ντάλε, Βαλστάντσβε, 4ος Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν)

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

Κηφισιά-ΑΕΛ: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης, Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr