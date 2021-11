Οριστική διακοπή στο Λιόν-Μαρσέιγ - Πέταξαν μπουκάλι στο κεφάλι του Παγέ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Ακολούθησαν οι παίκτες της Λιόν και το γαλλικό ποδόσφαιρο ζούσε τη μέρα της μαρμότας, αφού ανάλογα σκηνικά εκτυλίχθηκαν και στο ματς Νις - Μαρσέιγ

Οι διαβουλεύσεις διήρκεσαν για αρκετές ώρες, με τους παίκτες των Μασσαλών να αρνούνται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα κι όταν ο οπαδός εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Περίπου 1,5 ώρα έπειτα από τη διακοπή ανακοινώθηκε στους οπαδούς ότι ο αγώνας θα αρχίσει ξανά, κάτι που εκνεύρισε τους παίκτες των φιλοξενουμένων. Οι παίκτες της Λιόν βγήκαν για ζέσταμα, όμως όχι κι αυτοί της Μαρσέιγ.

Ύστερα από περίπου 10 λεπτά, ο γυμναστής της Λιόν έδωσε εντολή στους παίκτες του να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Ο διαιτητής Ρουντί Πουκέ πήγε στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ για να διαπιστώσει την κατάσταση του Παγιέ, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στον αγώνα.

Δύο ώρες έπειτα από τη σέντρα του αγώνα, με νέα ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του γηπέδου έγινε γνωστό ότι δεν θα αρχίσει το παιχνίδι.

Η λίγκα είχε εκδώσει ήδη ανακοίνωση με την οποία επιρρίπτει ευθύνες στις τοπικές αρχές για τα μέτρα φύλαξης αλλά και στη Λιόν ως γηπεδούχο για την ασφάλεια των δύο ομάδων. Επιπλέον, επισήμανε ότι υπήρχαν και ρατσιστικές φωνές εις βάρος του Παγιέ πριν από τον τραυματισμό του.

Η τύχη του αγώνα αναμένεται να αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες. Στο προηγούμενο τέτοιο περιστατικό, η Νις τιμωρήθηκε με ήττα στα χαρτιά και αφαίρεση ενός βαθμού (και ενός ακόμα με αναστολή).

Here was the incident - just after four minutes of play in Lyon.

pic.twitter.com/CfglHjrvgw