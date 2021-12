Οριστική εξέλιξη με Ελ Αραμπί για το Κόπα Άφρικα - ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία κλήση και συμμετοχή του Ελ Αραμπί ήταν στις 30 Μαρτίου του 2021, όταν αγωνίστηκε κόντρα στο Μπουρουντί.

?? Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! ??#DimaMaghrib ???? #AtlasLions#Morocco#AFCON2021#Cameroonpic.twitter.com/l64H0DpcAm