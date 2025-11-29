Οριστικό: Τέλος ο «Ζοτς» από την Παρτιζάν - Real.gr

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέμεινε στην απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του από την Παρτιζάν, επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να δουλεύει με την τωρινή ομάδα, καθώς και λόγω της επίδρασης που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Ούτε οι πιέσεις των οπαδών, της διοίκησης και των παικτών δεν άλλαξαν την απόφαση του «Ζοτς». Ούτε η μεγάλη υποδοχή στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή από την Αθήνα πριν από δύο ημέρες, μαλάκωσε τον έντονο χαρακτήρα του. Ούτε η πρόταση των διοικητικών στελεχών να αλλάξει ολόκληρη την ομάδα τον έπεισε να μείνει.

Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος συνεχίζει; Αυτή τη στιγμή την ομάδα καθοδηγεί στις προπονήσεις ο Αλεξάνταρ Μάτοβιτς, επί σειρά ετών βοηθός προπονητής στο τεχνικό επιτελείο των ασπρόμαυρων.

Η ανακοίνωση:

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Παρτιζάν πραγματοποίησε τις δύο προηγούμενες ημέρες μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων, και στη συνέχεια την Παρασκευή και συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχετικά με την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και ξεκάθαρη υποστήριξη ώστε να συνεχίσει το έργο του και να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου η ομάδα να ξεπεράσει την τωρινή κρίση στην απόδοση και στα αποτελέσματα.

Μετά τη συνάντηση, και έπειτα από ακόμη μερικές προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει απόφαση, ο μέχρι πρότινος προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην επιλογή του να μην αποσύρει την παραίτηση, επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και λόγω των επιπτώσεων που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ Ζέλικο Ομπράντοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτιζάν διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά τη σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιλάμβαναν ακόμη και πιθανούς «κόφτες» στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ευχαριστώντας όλους για τα λόγια υποστήριξης, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή των ασπρόμαυρων.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και για το παγκόσμιο μπάσκετ είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν θα είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική λειτουργίας του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη Τύπου.

Ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης θα ανακοινωθούν στα ΜΜΕ αργότερα».