Οριστικό: Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Βινς Κάρτερ

Πηγή: filathlos.gr

Στην ομάδα του Καναδά ο Κάρτερ έγραψε ιστορία, από το 1998 έως το 2004, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Νιου Τζέρσεϊ Νετς από το 2004 έως το 2009. Έκτοτε φόρεσε τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ (2009-10), Φοίνιξ Σανς (2010-11), Ντάλας Μάβερικς (2011-14), Μέμφις Γκρίζλις (2014-17), Σακραμέντο Κινγκς (2017-19) και Ατλάντα Χοκς (2019-20), με τα «γεράκια» να είναι ο τελευταίος σταθμός της τεράστιας καριέρας του.

Στα χρόνια που αγωνίστηκε στα παρκέ του ΝΒΑ ο Κάρτερ κατάφερε να επιλεγεί 8 φορές στο All Star Game, αναδείχθηκε Rookie της σεζόν το 1998, κατέκτησε το διαγωνισμό καρφωμάτων το 2000, ενώ στην καριέρα του μέτρησε 17,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 1.541 παιχνίδια στα παρκέ του ΝΒΑ.

After 22 years, Vince Carter has announced his retirement.

