«Όρθια» στη Λειψία η Βόλφσμπουργκ: 2-2 - Real.gr

Ένα 40λεπτο... φωτιά στο β' ημίχρονο, με τέσσερα γκολ, αλλά χωρίς νικητή, «σημάδεψε» το τελευταίο ματς της 22ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Λειψία και Βόλφσμπουργκ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένους ούτε τους γηπεδούχους, που έχασαν έδαφος στο κυνήγι της 4ης θέσης, αλλά ούτε και τους φιλοξενούμενους που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήρθε από τον πάγκο στο 83ο λεπτό αντί του Αμούρα, που είχε ανοίξει το σκορ στο 52′.

Το πέναλτι του Κλοντ-Μορίς στο 79′ χάρισε το τεράστιο «τρίποντο» στην Αουγκσμπουργκ με 1-0 απέναντι στην ουραγό Χαϊντενχάιμ, στο προτελευταίο χρονικά ματς.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης πέρασε αλλαγή για λογαριασμό των γηπεδούχων στο 73ο λεπτό και έξι λεπτά μετά είδε την ομάδα του να σκοράρει από την «ασβεστένια βούλα» και να παίρνει μία νίκη, που της δίνει βαθιά βαθμολογική ανάσα.