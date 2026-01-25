Όρθιος και στο «Κλ. Βικελίδης» ο Λεβαδειακός (2-2 με τον Άρη) - Real.gr

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας και να πλησιάζει πιο εύκολα την περιοχή του Λεβαδειακού, κερδίζοντας δύο κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Τα μαρκαρίσματα ήταν αρκετά δυνατά, με την πρώτη καλή στιγμή του Άρη να είναι το επικίνδυνο σουτ του Μισεουί από τα αριστερά, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Λοντίγκιν.

Με τον Κάρλες Πέρεθ να είναι ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Βήχος δεν έπαιρνε τα μέτρα που συνήθως έχει. Τα λεπτά κυλούσαν με ένταση τόσο στα μαρκαρίσματα όσο και στον ρυθμό του αγώνα, με τον Άρη να κερδίζει κόρνερ στο 28’. Από την εκτέλεση, η μπάλα κατέληξε στην περιοχή, ο Σούντμπεργκ έπιασε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν δεν απέκρουσε σωστά και ο Μορόν από πολύ κοντά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Στο 35’, στην πιο καλά οργανωμένη επίθεση των φιλοξενούμενων, ο Βήχος ήταν ο κύριος εκφραστής, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να περνά τον Τεχέρο με ωραία προσποίηση μέσα στην περιοχή, όμως το γύρισμά του δεν ήταν καλό και απομακρύνθηκε από τον Σούντμπεργκ.

Ο Άρης πήρε ξανά μέτρα στο γήπεδο και απείλησε αρχικά με ακόμη ένα σουτ του Μισεουί, το οποίο έφυγε άουτ, ενώ η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε και πάλι στους «κίτρινους», με τον Ράτσιτς να παίρνει μέτρα και να εξαπολύει ένα συρτό, δυνατό σουτ, όμως ο Λοντίγκιν έπεσε σωστά στη γωνία του και απέκρουσε.

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα του Λεβαδειακού στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, κάτι που αποτυπώθηκε άμεσα στο σκορ, καθώς μόλις στο 45’’ ήρθε το γκολ της ισοφάρισης. Φοβερή ενέργεια και κάθετη πάσα του Μπάλτσι, ο Όζμπολτ έγινε αποδέκτης της μπάλας εντός περιοχής, την άφησε να κυλήσει και όταν αυτή ήρθε στο κατάλληλο σημείο, πλάσαρε ιδανικά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 64’, ωστόσο, ο Άρης ανέκτησε το προβάδισμα, με τον Ράτσιτς να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ, σκοράροντας για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος συνεργάστηκε ωραία με τον Μόντσου, πήρε την μπάλα και σούταρε εκτός περιοχής, στέλνοντάς την στο αριστερό «γάμα» του Λοντίγκιν.

Λίγο έλειψε οι «κίτρινοι» να κάνουν και το 3-1 στο 78’, σε διπλή ευκαιρία. Αρχικά, ο Μόντσου σούταρε, ο Λοντίγκιν απέκρουσε και ο Μορόν σε δεύτερο χρόνο επιχείρησε τακουνάκι, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στα σώματα των παικτών του Λεβαδειακού.

Ο Άρης απείλησε ξανά δύο λεπτά αργότερα με τον Τεχέρο, ωστόσο ο Λοντίγκιν απέκρουσε με γροθιές το σουτ του Ισπανού.

Σε ένα ανεπανάληπτο φινάλε και κόντρα στη ροή των τελευταίων λεπτών, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 90+4’ με τον Κωστή.

Οι παίκτες των Βοιωτών έκλεψαν την μπάλα, ο Συμελίδης έστρωσε στον Κύπριο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, πέρασε τον Αθανασιάδη και σούταρε σε κενή εστία για το τελικό 2-2.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μενέντες, Μόντσου Χόνγκλα, Ράτσιτς (90+2’ Νινγκ), Μισεουί (77’ Ντούντου), Πέρεθ (90+2’ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (69’ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (84’ Λαμαράνα), Γκούμας (46’ Συμελίδης), Μπάλτσι (69’ Λαγιούς), Παλάσιος (84’ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

